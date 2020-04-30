Количество заразившихся COVID-19 в России на 30 апреля — 106 498 человек! Число погибших — 1 073!

Главы МИД «нормандской четверки» заявили о выполнении только одного из девяти пунктов решений парижского саммита

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 22

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Главы МИД «нормандской четверки» заявили о выполнении только одного из девяти пунктов решений парижского саммита

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Главы МИД нормандского формата подтвердили выполнение только одного из девяти пунктов решений парижского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам видеоконференции глав министров иностранных дел «нормандской четверки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — приняли коммюнике по итогам встречи 9 декабря в Париже. Документ включает несколько пунктов, главные из которых — приверженность полному прекращению огня и разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
Дети Киркорова испекли торт в честь дня рождения звездного отца
16:13
Адвокат экс-жены хоккеиста Никиты Зайцева заявил о попытке очернить ее образ
16:11
Волочкова продемонстрировала хруст своих костей после тренировки
16:05
Парад для ветерана Великой Отечественной войны провели в Ленинградской области
16:02
Лавров: добиться ощутимых результатов в прекращении огня в Донбассе не удается
15:59
Главы МИД «нормандской четверки» заявили о выполнении только одного из девяти пунктов решений парижского саммита

Сейчас читают

Шокирующие кадры: жительница Харькова обезглавила собственную дочь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок