Главы МИД «нормандской четверки» заявили о выполнении только одного из девяти пунктов решений парижского саммита

Главы МИД нормандского формата подтвердили выполнение только одного из девяти пунктов решений парижского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам видеоконференции глав министров иностранных дел «нормандской четверки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — приняли коммюнике по итогам встречи 9 декабря в Париже. Документ включает несколько пунктов, главные из которых — приверженность полному прекращению огня и разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе.