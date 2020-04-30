Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время в работе шесть вакцин института «Вектор», еще три — других разработчиков.
Фото: www.globallookpress.com / Igor Golovniov
Результатов испытаний вакцин против коронавируса не будет раньше середины лета. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, в настоящее время в работе шесть вакцин института «Вектор», еще три — других разработчиков.
«Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — цитирует агентство интервью, данное Поповой сайту стопкоронавирус.рф.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ назвала условие окончания самоизоляции россиян.
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