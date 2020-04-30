Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отметила хороший иммунитет россиян.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, Константин Кокошкин, Дмитрий Коротаев; РИА Новости / Владимир Трефилов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Постепенное ослабление ограничительных мер, введенных в России для борьбы с распространением коронавируса, возможно после 12 мая, но при соблюдении населением страны ряда условий. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, отметив, что реакция системы здравоохранения на возникшую угрозу, а также хороший иммунитет россиян способствовали снижению числа тяжелых пациентов с COVID-19, пишет ТАСС.

Вместе с тем чиновник международной организации подчеркнула, что ограничения в связи с пандемией можно будет постепенно ослаблять после 12 мая в том случае, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться.

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. <…> Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять. 12 мая — это логичная дата», — сказала она.

Вуйнович предупредила, что при ослаблении ограничительных мер будет наблюдаться то всплески, то падения количества заражений коронавирусом.

Представитель ООН также подчеркнула, что важную роль сыграло быстрое создание Россией своих тестов, широкое тестирование населения на коронавирус, ранняя диагностика и начало лечения.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Ранее Мелита Вуйнович констатировала снижение темпов заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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