Российская актриса, прославившаяся своей ролью в телесериале «Молодежка» призналась, как проводит свободное время в условиях самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya, @v_more_mam

Известная российская актриса Анна Михайловская опубликовала в Instagram фото в роковом образе, на котором позирует в откровенном черном топе с глубоким декольте и бежевом кардигане, спущенном плеч. Звезда сериал «Молодежка» загадочно смотрит вдаль и при этом держит у виска стакан с прохладительным напитком.

На ее губы нанесена помада насыщенного красного цвета. Глаза ярко подведены. Благодаря такому макияжу, черты лица Михайловской кажутся еще более выразительными.

В подписи к посту артистка рассказала о своих занятиях в период самоизоляции. Она призналась, что стала смотреть много фильмов и, в частности, прониклась любовью к испанскому кино.

«Конечно, я стала фанаткой испанского кино: „Невидимый гость“, „Бункер“, „Во время грозы“. Вот думаю что еще такого посмотреть?» — обратилась к фолловерам светская львица.

Однако подписчиков больше всего заинтересовал образ Михайловской. Фанаты были в восторге от ее красоты и не могли отвести глаз.
Instagram @anna_mihailovskaya

«Неотразимая!»

«Бесподобна!»

«Какая же вы красавица!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Михайловская порадовала поклонников новым фото с возлюбленным.

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