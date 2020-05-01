«Царица!» — Подольская в роскошном вечернем платье вышла на прогулку с собаками
Фото певицы с тремя борзыми на поводке произвело в сети настоящий фурор.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Супруга Владимира Преснякова 37-летняя Наталья Подольская удивила подписчиков необыкновенным роскошным образом. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в длинном вечернем платье у входа в особняк, держа на привязи трех борзых. Очевидно, в шутку звезда заявила, что собралась в таком шикарном одеянии отнюдь не на светский раут.
«Вышла с собаками погулять и пожелать всем малышам спокойной ночи», — подписала публикацию знаменитость.
Поклонники оценили чувство юмора исполнительницы и иронично отметили — они даже представить себе не могут, в чем звезда ходит выбрасывать мусор. Роскошный образ Натальи Подольской не оставил поклонников равнодушными. Большинство пользователей соцсети принялись осыпать кумира комплиментами.
«Ничего себе, какие королевы выходят погулять»;
«Шикарно выглядите»;
«Царица!»
«Могу сказать только одно — потрясающая женщина!» — написали фолловеры.
Однако нашлись те, на кого шикарный вид Натальи Подольской произвел удручающее впечатление. Злопыхатели оставили под снимком несколько негативных комментариев.
«А кто-то сейчас в однушке с кучей родственников на это смотрит!..» — заявил юзер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская надела секси-юбку из шнурков и удивила поклонников.
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