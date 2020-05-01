Фото певицы с тремя борзыми на поводке произвело в сети настоящий фурор.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Супруга Владимира Преснякова 37-летняя Наталья Подольская удивила подписчиков необыкновенным роскошным образом. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в длинном вечернем платье у входа в особняк, держа на привязи трех борзых. Очевидно, в шутку звезда заявила, что собралась в таком шикарном одеянии отнюдь не на светский раут.

«Вышла с собаками погулять и пожелать всем малышам спокойной ночи», — подписала публикацию знаменитость.

Instagram @nataliapodolskaya

Поклонники оценили чувство юмора исполнительницы и иронично отметили — они даже представить себе не могут, в чем звезда ходит выбрасывать мусор. Роскошный образ Натальи Подольской не оставил поклонников равнодушными. Большинство пользователей соцсети принялись осыпать кумира комплиментами.

«Ничего себе, какие королевы выходят погулять»;

«Шикарно выглядите»;

«Царица!»

«Могу сказать только одно — потрясающая женщина!» — написали фолловеры.

Однако нашлись те, на кого шикарный вид Натальи Подольской произвел удручающее впечатление. Злопыхатели оставили под снимком несколько негативных комментариев.

«А кто-то сейчас в однушке с кучей родственников на это смотрит!..» — заявил юзер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская надела секси-юбку из шнурков и удивила поклонников.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

10:43
Спецоперации устраивает ГИБДД в майские праздники
10:33
«Классный папа»: Башаров поделился архивным снимком с дочерью Амели
10:16
Стали известны подробности обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке
10:07
Скончался заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев
10:02
Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок
9:59
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами
Российские знаменитости, поменявшие молодых жен на еще более юных
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок