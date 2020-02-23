Подольская надела юбку из шнурков и удивила поклонников — фото
Певица рассказала фанатам об уходе за волосами, но их внимание привлекли совсем другие вещи.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Наталья Подольская выложила в Instagram пост, где рассказала, как ухаживает за длинными волосами. Для лучшей демонстрации в качестве примера певица выбрала довольно откровенный снимок. В кадре Подольская позирует в модном образе: кожаной куртке, бежевом боди, шляпе… и юбке из кожаных шнурков.
Подписчики, обомлевшие от увиденного, отметили: на таком «горячем» снимке в глаза бросаются точно не волосы.
«Решили примерить образ госпожи, Наталья?»
«Какие ноги, какое тело!»
«Юбочку не мешало бы надеть, а то трусы видно»
«Больше нечем удивить народ, только голым телом» — писали фолловеры под постом.
По мнению интернет-издания Утро.ру, это не первый случай, когда молодая жена Владимира Преснякова выкладывает довольно откровенные снимки. Так, например, недавно Наталья прилегла на скалы в кружевном боди, оголив длинные и стройные ножки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему свежее фото Натальи Подольской по-настоящему испугало пользователей сети.
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