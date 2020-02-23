Наталья Подольская выложила в Instagram пост, где рассказала, как ухаживает за длинными волосами. Для лучшей демонстрации в качестве примера певица выбрала довольно откровенный снимок. В кадре Подольская позирует в модном образе: кожаной куртке, бежевом боди, шляпе… и юбке из кожаных шнурков.

Подписчики, обомлевшие от увиденного, отметили: на таком «горячем» снимке в глаза бросаются точно не волосы.

Instagram @nataliapodolskaya

«Решили примерить образ госпожи, Наталья?»

«Какие ноги, какое тело!»

«Юбочку не мешало бы надеть, а то трусы видно»

«Больше нечем удивить народ, только голым телом» — писали фолловеры под постом.

По мнению интернет-издания Утро.ру, это не первый случай, когда молодая жена Владимира Преснякова выкладывает довольно откровенные снимки. Так, например, недавно Наталья прилегла на скалы в кружевном боди, оголив длинные и стройные ножки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему свежее фото Натальи Подольской по-настоящему испугало пользователей сети.