Подольская надела юбку из шнурков и удивила поклонников — фото

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Алиса Старжевская
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Певица рассказала фанатам об уходе за волосами, но их внимание привлекли совсем другие вещи.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская выложила в Instagram пост, где рассказала, как ухаживает за длинными волосами. Для лучшей демонстрации в качестве примера певица выбрала довольно откровенный снимок. В кадре Подольская позирует в модном образе: кожаной куртке, бежевом боди, шляпе… и юбке из кожаных шнурков.

Подписчики, обомлевшие от увиденного, отметили: на таком «горячем» снимке в глаза бросаются точно не волосы.

Instagram @nataliapodolskaya

«Решили примерить образ госпожи, Наталья?»

«Какие ноги, какое тело!»

«Юбочку не мешало бы надеть, а то трусы видно»

«Больше нечем удивить народ, только голым телом» — писали фолловеры под постом.

По мнению интернет-издания Утро.ру, это не первый случай, когда молодая жена Владимира Преснякова выкладывает довольно откровенные снимки. Так, например, недавно Наталья прилегла на скалы в кружевном боди, оголив длинные и стройные ножки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему свежее фото Натальи Подольской по-настоящему испугало пользователей сети.

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