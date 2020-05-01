Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Скончался заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев

Скончался заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович», — заявил он во время заседания оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Аксенов напомнил, что Павел Королев в свое время приехал в Крым из Москвы и за период своего пребывания на посту очень много сделал для республики.

Павлу Королеву несколько месяцев назад исполнилось 60 лет. С 2012 по 2016 годы политик был замминистра экономического развития РФ, в конце 2016 года Королева назначили заместителем председателя Совета министров Крыма.

Причина смерти Королева не уточняется.

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