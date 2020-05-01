Скончался заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович», — заявил он во время заседания оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Аксенов напомнил, что Павел Королев в свое время приехал в Крым из Москвы и за период своего пребывания на посту очень много сделал для республики.

Павлу Королеву несколько месяцев назад исполнилось 60 лет. С 2012 по 2016 годы политик был замминистра экономического развития РФ, в конце 2016 года Королева назначили заместителем председателя Совета министров Крыма.

Причина смерти Королева не уточняется.