«Ноги моей мечты»: российская гимнастка устроила дефиле в свадебном платье верхом на муже

Знаменитые чемпионы Дарья Спиридонова и Никита Нагорный продолжают развлекать публику, сидя в самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @dashkoy83, @irina_zargano

Самоизоляция не повод грустить — именно такого девиза придерживается супружеская пара российских гимнастов — Дарья Спиридонова и Никита Нагорный. День за днем чемпионы придумывают различные трюки и снимают забавные видео только чтобы поднять настроение своим поклонникам.

На сей раз чета опубликовала в Instagram шуточный ролик, где спортсменка устроила дефиле в пышном платье по квартире, сидя на шее у собственного супруга.

«Примерила свое свадебное платье, а также рост! Угадайте, какой рост?» — обратилась к фолловерам Дарья и поставила улыбающийся смайлик.

Instagram @dashkoy83

Всего несколько часов прошло после публикации видео, но оно уже собрало более 40 тысяч просмотров и несколько сотен позитивных комментариев. Удивительно, но фанаты звездной пары не просто хвалили супругов за оригинальную идею, но также отмечали, что искренне завидуют стройным ножкам Спиридоновой, длина которых сегодня составляла более полутора метров.

«Гениально просто! Мне даже нечего сказать!»

«Даша, класс! Рост, думаю, примерно 3.3 метра!»

«Два метра ростом! Ты такая красотка!»

«Ох, это ноги моей мечты! Вы крутые! Спасибо за настроение!» — обращались к паре фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал, какой опасный трюк Дарья Спиридонова и Никита Нагорный попытались исполнить в условиях самоизоляции и чем это обернулось.

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