«Не повторяйте!» — российская гимнастка едва не травмировалась в самоизоляции
Чемпионы мира Дарья Спиридонова и Никита Нагорный выложили в сеть видео с неудавшейся домашней тренировки.
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Фото, видео: Instagram @dashkoy83
Супружеская пара российских гимнастов — Дарья Спиридонова и Никита Нагорный во время режима самоизоляции решили в домашних условиях выполнить небольшой силовой трюк.
В определенный момент габаритов комнаты в квартире попросту не хватило, и 21-летняя чемпионка мира рухнула на пол. Видео спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
«Вот и контент подъехал! И смех, и грех — идиоты!» — самокритично написала в посте Дарья Спиридонова.
Позднее гимнастка в разделе сторис выложила ролик, на котором она вместе с супругом Никитой Нагорным комментирует произошедшее.
«Со мной все нормально, только небольшая шишка на голове!» — сказала Дарья Спиридонова.
«Не повторяйте этого!» — призвал подписчиков спортсмен.
«Никита предлагал мне подушки подложить, но я отказалась!» — добавила девушка.
Многие юзеры удивились безрассудству чемпионов мира по гимнастике и пожелали им соблюдать осторожность.
«Ребята, ну вы даете»;
«Кто-то стремится попасть на олимпиаду, а эта семья видимо хочет на паралимпиаду»;
«Вас уже надо друг от друга изолировать!»
«Поубиваете друг друга до окончания карантина»;
«Вот до чего доводит карантин», — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гимнасты исполнили эффектный номер под хит Little Big.
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