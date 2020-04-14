Чемпионы мира Дарья Спиридонова и Никита Нагорный выложили в сеть видео с неудавшейся домашней тренировки.

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Фото, видео: Instagram @dashkoy83

Супружеская пара российских гимнастов — Дарья Спиридонова и Никита Нагорный во время режима самоизоляции решили в домашних условиях выполнить небольшой силовой трюк.

В определенный момент габаритов комнаты в квартире попросту не хватило, и 21-летняя чемпионка мира рухнула на пол. Видео спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

«Вот и контент подъехал! И смех, и грех — идиоты!» — самокритично написала в посте Дарья Спиридонова.

Позднее гимнастка в разделе сторис выложила ролик, на котором она вместе с супругом Никитой Нагорным комментирует произошедшее.

«Со мной все нормально, только небольшая шишка на голове!» — сказала Дарья Спиридонова.

«Не повторяйте этого!» — призвал подписчиков спортсмен.

«Никита предлагал мне подушки подложить, но я отказалась!» — добавила девушка.

Instagram @dashkoy83

Многие юзеры удивились безрассудству чемпионов мира по гимнастике и пожелали им соблюдать осторожность.

«Ребята, ну вы даете»;

«Кто-то стремится попасть на олимпиаду, а эта семья видимо хочет на паралимпиаду»;

«Вас уже надо друг от друга изолировать!»

«Поубиваете друг друга до окончания карантина»;

«Вот до чего доводит карантин», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гимнасты исполнили эффектный номер под хит Little Big.

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