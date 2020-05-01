Врач гастроэнтеролог и ведущий диетолог Нурия Дианова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как правильно питаться в самоизоляции, чтобы всегда быть полным сил и не впасть в уныние от затруднительного положения.

«Прежде всего важно отказаться от продуктов промышленного производства. Так, например, конфеты вполне можно заменить сухофруктами, орехами. Калории останутся теми же, но будет очень много пользы. В том числе, в виде микроэлементов: магния, витамина С и клетчатки», — сразу отметила медик.

По мнению Нурии Диановой, важно перестать покупать любую сладкую выпечку, которая содержит не просто углеводы, но и трансжиры. Лучше — завести традицию самостоятельно готовить сладости. Так, например, очень полезно овсяное печенье с добавлением все тех же сухофруктов или орехов.

«Вариантов ПП-десертов (ПП — правильное питание — Прим.ред.) очень много на просторах интернета, когда вместо сахара, например, используется банан или инжирная паста», — отметила гастроэнтеролог.

В числе прочего врач призвала отказаться от пресловутых творожных сырков и сладких творожков. Заменить их можно 5% творогом, в который, по вкусу, можно добавить ягоды, бананы и любые другие фрукты. Так, организм получит полноценный белок, жир, клетчатку и витамины. Молочный шоколад необходимо и вовсе убрать из рациона. Лучше — поменять его на горький. Однако ежедневная норма употребления этого продукта — не более 10-20 граммов.

«Посмотрите, есть ли в вашем рационе фрукты — источник витаминов. В том числе, витамина С. В вашем рационе постоянно должен быть источник триптофана, который дает возможность вырабатывать серотонин. Вот откуда может быть уныние или ощущение депрессии. Это продукты животного происхождения. Например, 30 граммов сыра ежедневно. Если мы мало едим животный белок, то нарушается и выработка мелатонина — гормона бодрости и энергии», — отметила эксперт.

Беременным и кормящим женщинам врач посоветовала не поддаваться панике из-за развития коронавируса, и не думать о том, чтобы поменять рацион во время самоизоляции. По словам Диановой, данная категория людей может менять привычки питания только после консультации с гинекологом или участковым педиатром. Ведь увеличивая дозу потребления того или иного продукта, будущие мамы могут наградить собственное чадо аллергией. И об этом нужно помнить всегда.

«Если все компоненты в вашем рационе присутствуют, и сложные углеводы, и животный белок, и витамины в виде простых сезонных фруктов, овощей, а также не забывайте про замороженные ягоды, то вы будете бодры, энергичны и уныние вам не грозит. Просто добавьте немножко физической активности в рамках режима самоизоляции и будьте здоровы!» — подытожила диетолог.

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