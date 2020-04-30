Врач Ирина Потянова рассказала, какие продукты нужно обязательно включить в свой рацион питания.

Как укрепить иммунитет в период самоизоляции — советы гастроэнтеролога

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова рассказала, как укрепить иммунитет в период самоизоляции. По словам медика, важнейшую роль в защите организма играет белок, поэтому важно обратить внимание, прежде всего, на яйца, мясо, рыбу и морепродукты.

«Белок обеспечивает поставку иммуноглобулинов (антител), системы комплемента (разрушающей патогены), интерферонов (разрушающих вирусы), белков главного комплекса гистосовместимости и белков структуры лимфоцитов», — цитирует специалиста РИА Новости.

Потянова подчеркнула, что для иммунитета также важны жиры. Ими богаты яйца, жирная рыба, авокадо, оливки, нерафинированные растительные масла, кокосовое масло и орехи.

«Жирные кислоты входят в состав мембраны клетки, обеспечивая ее прочность и текучесть. Чем прочнее мембрана, тем сложнее вирусу вторгнуться вглубь клетки и начать в ней размножаться», — пояснила гастроэнтеролог.

Что касается углеводов, то их употребление, по мнению эксперта, следует сократить. По ее словам, глюкоза способствует активации размножения вирусов и других патогенов, например, грибов.

Однако, как отметила Потянова, на иммунитет оказывает влияние не только рацион питания. Стресс и плохой сон также могут негативно сказаться на здоровье организма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нужно пить, чтобы укрепить иммунитет.

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