Модель и популярный инста-блогер Алеся Кафельникова восхитила своих фанатов сексуальным образом. Девушка выложила в Instagram фото, где предстала в черном обтягивающем платье с декольте до талии, демонстрирующий красивую фигуру знаменитости.

Алеся призналась, что ей приходится работать даже в карантин. Кафельниковой пришлось нарушить режим самоизоляции из-за очередных съемок. Модель показала поклонникам несколько кадров, которые она сделала в перерыве.

Instagram @kafelnikova_a

Поклонники Алеси Кафельниковой восхитились фигурой девушки, назвав ее идеальной.

«Замечательная фигура!»

«Идеал»;

«Вау! На вашей фигуре не вызывающе даже с таким глубоким декольте»;

«Тонюсенькая красотка!» — прокомментировали подписчики.

Алеся Кафельникова — единственная дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова. В 15 лет она начала карьеру модели. Алеся работала с такими именитыми дизайнерами, как Кира Пластинина и Александр Терехов, а также состояла в модельном агентстве Avant Models. После заключения контракта с мировым агентством Elite, фото Кафельниковой попало в итальянский Vogue.

Модель часто находится в центре скандалов. В последний раз Алеся набросилась на девушку своего бывшего бойфренда — рэпера Pharaoh. Модель раскритиковала внешность возлюбленной музыканта, а также обвинила ее в том, что она лезет к команде Кафельниковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеся Кафельникова рассказала о трудностях романа с Фараоном.