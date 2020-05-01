Алеся Кафельникова нарушила режим самоизоляции в сексуальном платье
Карантин не помеха для работы модели.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a
Модель и популярный инста-блогер Алеся Кафельникова восхитила своих фанатов сексуальным образом. Девушка выложила в Instagram фото, где предстала в черном обтягивающем платье с декольте до талии, демонстрирующий красивую фигуру знаменитости.
Алеся призналась, что ей приходится работать даже в карантин. Кафельниковой пришлось нарушить режим самоизоляции из-за очередных съемок. Модель показала поклонникам несколько кадров, которые она сделала в перерыве.
Поклонники Алеси Кафельниковой восхитились фигурой девушки, назвав ее идеальной.
«Замечательная фигура!»
«Идеал»;
«Вау! На вашей фигуре не вызывающе даже с таким глубоким декольте»;
«Тонюсенькая красотка!» — прокомментировали подписчики.
Алеся Кафельникова — единственная дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова. В 15 лет она начала карьеру модели. Алеся работала с такими именитыми дизайнерами, как Кира Пластинина и Александр Терехов, а также состояла в модельном агентстве Avant Models. После заключения контракта с мировым агентством Elite, фото Кафельниковой попало в итальянский Vogue.
Модель часто находится в центре скандалов. В последний раз Алеся набросилась на девушку своего бывшего бойфренда — рэпера Pharaoh. Модель раскритиковала внешность возлюбленной музыканта, а также обвинила ее в том, что она лезет к команде Кафельниковой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеся Кафельникова рассказала о трудностях романа с Фараоном.
Читайте также
34%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?