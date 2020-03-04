Кафельникова о трудностях романа с Фараоном: «Приходится учить весь его новый альбом»

Модель Алеся Кафельникова рассказала о трудностях отношений с рэпером Фараоном. Откровением она поделилась на своей странице в Twtter.

«Быть девушкой рэпера нелегко, приходится учить весь его новый альбом, чтобы потом выставлять селфивидео в снепчат/инст (Snapchat/Instagram — Прим. ред.)», — написала Кафельникова.

Быть девушкой репера не легко, приходиться учить весь его новый альбом, что бы потом выставлять селфивидео в снепчат/инст — Too Sensitive (@Kafelnikova_A) March 3, 2020

В комментариях подписчики попросили поделиться треками с нового альбома Фараона, а также радуются за пару.

«Скинь нам тоже послушать, а то надоело ждать»;

«А не секрет, когда мы тоже сможем начать учить текста?»

«Если вы серьезно вместе, то я рад за вас, осталось ждать нового альбома Глеба», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21-летняя Алеся Кафельникова воссоединилась с 24-летним Фараоном. В сети недавно появилось видео, на котором пара самозабвенно целуется.