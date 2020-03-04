Кафельникова о трудностях романа с Фараоном: «Приходится учить весь его новый альбом»

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Игорь Рязов
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Подписчики в ответ на откровения модели, попросили поделиться с ними новыми треками рэпера.

Фото: hochu.ua

Модель Алеся Кафельникова рассказала о трудностях отношений с рэпером Фараоном. Откровением она поделилась на своей странице в Twtter.

«Быть девушкой рэпера нелегко, приходится учить весь его новый альбом, чтобы потом выставлять селфивидео в снепчат/инст (Snapchat/Instagram — Прим. ред.)», — написала Кафельникова.

В комментариях подписчики попросили поделиться треками с нового альбома Фараона, а также радуются за пару.

«Скинь нам тоже послушать, а то надоело ждать»;

«А не секрет, когда мы тоже сможем начать учить текста?»

«Если вы серьезно вместе, то я рад за вас, осталось ждать нового альбома Глеба», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21-летняя Алеся Кафельникова воссоединилась с 24-летним Фараоном. В сети недавно появилось видео, на котором пара самозабвенно целуется.

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