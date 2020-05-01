Дочь Кирилла Сафонова погрустила, что нельзя загореть в помещении
Девушка, наблюдая за морским пейзажем за окном, даже надела купальник и солнцезащитные очки.
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Фото, видео: Instagram @anastasiasaf
Из-за режима самоизоляции людям приходится проводить почти все время дома. Они лишены возможности гулять, выезжать на природу. По этому поводу грустит и дочь популярного российского актера Кирилла Сафонова. Девушка признается, что ей необходимы солнечные ванны.
В своем профиле в Instagram Анастасия опубликовала фото, где она в купальнике и солнцезащитных очках сидит в каком-то помещении и наблюдает за шикарным морским пейзажем.
«Как загореть в помещении?» — подписала фото модель.
Подписчики оценили красоту природы и самой звезды.
«Богиня»;
«Удивительное место», — написали пользователи.
Модель Анастасия Сафонова уже долгое время живет за границей. Сначала девушка обосновалась в Израиле, потом переехала в США. Там она начала строить модельную карьеру. Именно в Штатах Анастасия познакомилась со своим будущим мужем — ирландским финансистом, добившимся успеха на рынке криптовалюты Стивеном Мерфи. В прошлом году пара сыграла свадьбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Сафонова в сексуальном бикини очаровала фанатов стройной фигуркой.
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