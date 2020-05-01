Дочь Кирилла Сафонова погрустила, что нельзя загореть в помещении

Из-за режима самоизоляции людям приходится проводить почти все время дома. Они лишены возможности гулять, выезжать на природу. По этому поводу грустит и дочь популярного российского актера Кирилла Сафонова. Девушка признается, что ей необходимы солнечные ванны.

В своем профиле в Instagram Анастасия опубликовала фото, где она в купальнике и солнцезащитных очках сидит в каком-то помещении и наблюдает за шикарным морским пейзажем.

«Как загореть в помещении?» — подписала фото модель.

Instagram @anastasiasaf

Подписчики оценили красоту природы и самой звезды.

«Богиня»;

«Удивительное место», — написали пользователи.

Модель Анастасия Сафонова уже долгое время живет за границей. Сначала девушка обосновалась в Израиле, потом переехала в США. Там она начала строить модельную карьеру. Именно в Штатах Анастасия познакомилась со своим будущим мужем — ирландским финансистом, добившимся успеха на рынке криптовалюты Стивеном Мерфи. В прошлом году пара сыграла свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Сафонова в сексуальном бикини очаровала фанатов стройной фигуркой.