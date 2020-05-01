На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?

Помощник артиста подтвердил информацию о том, что певец сыграл свадьбу, но изначально скрывал это от общественности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз. Помощник артиста Антон Чернин подтвердил 5-tv.ru данную информацию.

«Женился он давным давно. <…> Он сам об этом сказал», — отметил он.

KP.RU удалось выяснить некоторые факты о новоиспеченной супруге музыканта, которая сумела покорить его сердце.

Как отмечает издание, жену Макаревича зовут Эйнат. С ней он познакомился в Эфиопии. Между девушкой и артистом завязался роман, после чего они решили пожениться. Пышную свадьбу влюбленные не захотели устраивать и предпочли сохранить свои отношения в тайне от общественности.

«Молодая, молодая. Молодая, красивая, умная», — описал свою возлюбленную Андрей.

Андрей Макревич был женат трижды. Его первой избранницей стала Елена Фесуненко. Брак распался спустя три года. Впоследствии певец женился на Алле Голубкиной, но супруги тоже вскоре расстались. Третий раз артист узаконил отношения с Натальей Голубь, с которой развелся в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макаревич сравнил Зеленского с чертом из табакерки.

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