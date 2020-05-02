О выходе в свет северокорейского лидера сообщило агентство Ренхап.

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Фото: ТАСС / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, пишет южнокорейское агентство Ренхап.

Это произошло на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Последний раз, по данным журналистов, его видели 11 апреля. Спустя некоторое время издание Daily NK сообщило о том, что Ким Чен Ын проходит лечение после операции, а в других иностранных СМИ стали появляться статьи о его возможной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Госдуме прокомментировали слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Мистика и ослабление ограничений: астролог рассказала, каких сюрпризов ждать в мае

Последние новости

0:23
Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней
0:22
День памяти Матроны Московской: что можно и нельзя делать 2 мая
0:04
Опубликованы рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина советскими войсками
23:49
Главврач больницы в Коммунарке: выход на плато не значит победу над COVID-19
23:36
«Никому не желаю это проходить»: Бабкина после выписки обратилась к фанатам
23:24
Деньги, гаечный ключ и сожженный Mercedes: мужчину подозревают в двойном убийстве в Петербурге

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими
На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?
Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок