Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, пишет южнокорейское агентство Ренхап.

Это произошло на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Последний раз, по данным журналистов, его видели 11 апреля. Спустя некоторое время издание Daily NK сообщило о том, что Ким Чен Ын проходит лечение после операции, а в других иностранных СМИ стали появляться статьи о его возможной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Госдуме прокомментировали слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.