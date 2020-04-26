Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев отреагировал на распространившиеся в американской прессе сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. По словам депутата, недавно он встречался с послом КНДР в РФ и не получил подтверждений о тяжелом состоянии северокорейского лидера.

«Мы опираемся только на официальную информацию наших друзей, я недавно встречался с послом Кореи, и у нас нет никакой информации о том, о чем вы говорите. <…> Это было где-то дней десять назад», — цитирует Тайсаева РИА Новости.

Депутат также добавил, что 25 апреля КПРФ направила Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины встречи северокорейского лидера и президента России Владимира Путина во Владивостоке.