Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с послом КНДР в РФ, и у него нет подтверждений о болезни северокорейского лидера.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, /MOD Russia, Пресс-служба СКП-КПСС

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев отреагировал на распространившиеся в американской прессе сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. По словам депутата, недавно он встречался с послом КНДР в РФ и не получил подтверждений о тяжелом состоянии северокорейского лидера.

«Мы опираемся только на официальную информацию наших друзей, я недавно встречался с послом Кореи, и у нас нет никакой информации о том, о чем вы говорите. <…> Это было где-то дней десять назад», — цитирует Тайсаева РИА Новости.

Депутат также добавил, что 25 апреля КПРФ направила Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины встречи северокорейского лидера и президента России Владимира Путина во Владивостоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечалось, что северокорейский лидер не появляется на публичных мероприятиях больше двух недель — с 11 апреля. Глава Корейской ассоциации дружбы ранее опроверг сообщения в прессе, назвав «ложными и злонамеренными».

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

16:11
Песков рассказал о «секретах» телефона, которым пользуется Путин
16:06
Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года
15:54
Еще один врач с диагнозом СОVID-19 скончался в Петербурге
15:42
Дочь Валерии раскрыла секрет, где она могла бы встретиться со своим избранником
15:30
Wi-Fi ждет крупнейшее обновление за 22 года. Он получил новый частотный диапазон
15:18
Масштабные поиски 13-летнего мальчика проходят в Тверской области

Сейчас читают

Женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок