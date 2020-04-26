В Госдуме прокомментировали слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с послом КНДР в РФ, и у него нет подтверждений о болезни северокорейского лидера.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, /MOD Russia, Пресс-служба СКП-КПСС
Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев отреагировал на распространившиеся в американской прессе сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. По словам депутата, недавно он встречался с послом КНДР в РФ и не получил подтверждений о тяжелом состоянии северокорейского лидера.
«Мы опираемся только на официальную информацию наших друзей, я недавно встречался с послом Кореи, и у нас нет никакой информации о том, о чем вы говорите. <…> Это было где-то дней десять назад», — цитирует Тайсаева РИА Новости.
Депутат также добавил, что 25 апреля КПРФ направила Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины встречи северокорейского лидера и президента России Владимира Путина во Владивостоке.
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