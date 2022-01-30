ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой

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Ниса Мурзанаева
Ниса Мурзанаева Ниса Мурзанаева 38 462

Эти имена могут стать настоящим оберегом и защитить малышку от жизненных невзгод.

ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Всегда кому-то везет больше, а кому-то — меньше. С древних времен люди считали, что на судьбу человека большое влияние оказывает его имя. Мол, «как корабль назовешь — так он и поплывет». Теперь составлен список имен для девочек, чья жизнь сложится наилучшим образом.

Мария

Именно Марии часто становятся известными, добиваются больших успехов в научной сфере и бизнесе. Они считаются воплощением женственности. Это девушки, которые способны создать в доме атмосферу уюта и гармонии. Поэтому не стоит удивляться тому, что это имя является одним из самых распространенных не только в России, но и за рубежом, пишет «Лиза».

Елена

Эти женщины способны и строить потрясающую карьеру, и создавать счастливые семьи. Врожденные харизма и дар убеждения помогают им в этом. Обычно Елены живут в браке с одним мужчиной до самой старости. У них рождаются самые талантливые дети.

Екатерина

Это большие интеллектуалки со склонностью к независимости. Екатерины способны добиваться невероятных успехов в работе. Мудрые, трудолюбивые женщины четко следуют собственным принципам и пользуются популярностью в обществе.

Анастасия

Пожалуй, это самое популярное имя в нашей стране. В детстве эти девочки являются поистине идеальными детьми. Они быстро схватывают, имеют спокойный нрав и обладают бесчисленными талантами в различных областях. Повзрослев, Анастасии становятся настоящими хранительницами домашнего очага: идеальными мамами и женами.

Анна

Мудрые женщины с рациональным взглядом на жизнь. Их советам стоит доверять, ведь они действительно знают, как правильно поступать в тех или иных ситуациях. Анны — воплощение женственности. При этом они являются обладательницами высокого интеллекта и очень ответственны.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет.

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