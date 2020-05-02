ТОП-4 пары знаков зодиака, которых ждет невероятно болезненный развод

Некоторые пары просто несовместимы. Они не могут находиться под одной крышей дольше часа, но и порознь чувствуют себя некомфортно. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака предстоит пережить болезненный развод.

Овен-Рыбы

Когда эта пара принимает окончательное решение расстаться — страдают все. Друзья стараются не попадаться им на глаза, родственники едва ли не заикаются, соседи боятся лишний раз выйти на лестничную площадку. Однако не стоит думать, что сами Овны и Рыбы легко переживают развод — они до последнего верили в сохранение отношений.

Близнецы-Весы

Если пара двух воздушных знаков зодиака решила расстаться — ждите апокалипсиса. Сначала они поделят совместно нажитое имущество — дойдет до того, что они распилят пополам любимый обеденный стол. Потом они отправятся на поиски ушей, в которые можно будет выговорить все, что они думают о своем бывшем. А уже после этого еще долго будут трепать друг другу нервы. Об этом пишет Uznayvse.ru.

Лев-Скорпин

Оба после расставания будут бередить себе душу грустными песнями о любви. Выпив бутылочку вина, обязательно примутся звонить друг другу, предлагая вернуть былое. Будут даже встречаться, но их «свидания» всегда будут заканчиваться одинаково — истериками и битьем посуды. После развода обоим придется очень долго восстанавливаться.

Дева-Козерог

Они примутся сожалеть о разводе еще на ступенях ЗАГСа. Будут рыдать и просить вернуть все назад. Однако стоит трижды подумать об этом, потому что в следующий раз разрыв будет еще более болезненным. Им советуют не видеться друг с другом, как минимум, пару-тройку лет после расставания.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы семь ловушек, способные разрушить даже крепкий брак.