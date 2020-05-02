Интеллектуалка и просто красавица: как выглядит молодая жена Макаревича
Лидер группы «Машина времени» несколько месяцев скрывал, что вновь обрел семейное счастье.
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Фото, видео: Instagram @_einatklein_
Известный певец, композитор и фронтмен рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич снова женился! Несмотря на то, что о радостном событии стало известно буквально на днях, бракосочетание состоялось еще в декабре 2019 года.
Молодая девушка по имени Сайт Эйнат стала четвертой супругой Андрея. Судя по профилю девушки в Facebook, она долгое время проживает в Израиле, но имеет украинские корни. Прекрасная шатенка закончила Бар-Иланский университет в Тель-Авиве, а после посвятила себя туризму.
Девушка не просто путешествует в свое удовольствие, она возит по всему миру туристические группы. Чтобы быть лучшей в своей профессии, Эйнат изучила сразу несколько языков. Сегодня она свободно говорит не только на русском и украинском, но и на иврите, арабском и английском языках.
В отсутствие путешествий из-за пандемии коронавируса Эйнат не скучает: недавно она объявила подписчикам, что открыла маленький винный бизнес, суть которого в том, что покупателям доставляют вино, а она, за компанию с ними, устраивает онлайн-дегустации. Ближайшая намечена на 7 мая.
В общем, лидерским качествам барышни, красоте и блистательному уму можно только позавидовать. Пользователи сети выбор Андрея Макаревича одобрили!
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