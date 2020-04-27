У Сергея Жигунова новый роман? Брак актера снова на грани
Психолог полагает, что супруга артиста Вера Новикова смирилась в влюбчивым нравом мужа.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru
СМИ облетела новость: женатый Сергей Жигунов закрутил тайный роман на стороне. Кто стала любовницей знаменитого актера? Почему новую пассию сравнивают с Анастасией Заворотнюк? И разведется ли гардемарин во второй раз со своей официальной супругой? Только в программе «Светская Хроника»!
Похоже, Сергей Жигунов снова пустился во все тяжкие. В интернете появилась информация: известный актер изменяет жене. Якобы у знаменитого гардемарина роман со своей помощницей Викторией Ворожбит.
Пользователи сети сразу отметили: девушка имеет сильное внешнее сходство с бывшей возлюбленной артиста — Анастасией Заворотнюк:
«Сначала подумала, что на фото Анастасия Заворотнюк. Вы так похожи!»
«Да, мне тоже так показалось! Черты лица и прическа один в один».
Поклонники предположили, что романтические отношения Жигунова и красавицы-брюнетки начались два года назад. Сергей готовил свой фестиваль телесериалов «Утро Родины» на Сахалине. А помогала ему в организации журналистка Виктория Ворожбит.
В этом году Виктория стала директором фестиваля. И, по словам ее знакомого, из Приморья переехала жить в Москву:
«Их нежная „дружба“ ни для кого на Сахалине не секрет, хотя оба ее не афишируют. Все ведь женаты! Женщина она хваткая. Но известной Ворожбит стала благодаря многочисленным интервью с випами в крупном дальневосточном СМИ, принадлежащем ее мужу Виктору Суханову. Правда, сейчас они уже не вместе».
Так что на самом деле связывает Жигунова с его коллегой? Может, служебный роман актера всего лишь слухи?
В соцсетях у Сергея и Виктории нет общих фотографий. Однако в одно и то же время они выкладывают кадры из одинаковых локаций. Например, девушка наслаждается видами на Волгу. Точно такой же ракурс можно найти в микроблоге актера. А в последнем посте они то ли случайно, то ли нарочно рассекретили свое местонахождение — поселок Абрамцево. Именно там находится дача Жигунова.
«Разжег возле дома антивирусный костер?», — написал Жигунов на своей страничке в социальной сети.
«Сегодня жгли вирусы во дворе, большие и маленькие. Мерзли, но жгли», — написала Виктория у себя в социальной сети.
Ко всему прочему, актер перестал носить обручальное кольцо. Мимолетными эти отношения не назовешь. Похоже, что влюбленные уже живут вместе.
Так неужели популярный актер готов во второй раз развестись с супругой?
«Если Сергей еще раз уйдет от веры, вот честно говорю, я не удивлюсь», — признался друг Жигунова Сергей Заграевский в интервью программе «Светская Хроника».
Сергей Жигунов расторг брак с актрисой Верой Новиковой в 2007-м. Вместе они прожили более 20 лет. Виной тому стала партнерша по сериалу — Анастасия Заворотнюк.
Поначалу пара отрицала роман. Но когда Заворотнюк развелась с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, актеры перестали скрывать отношения.
Жигунов: «Это было что-то невероятное. Что-то невероятное. Не случись этого маленького чуда, случайности этой, я не знаю, как бы сложилась моя жизнь».
Два года Сергей и Анастасия прожили в гражданском браке, но внезапно для всех расстались.
Алексей Огурцов, актер: «Из-за ревности он Насте просто мозг вынес. Конечно, она ушла от него. Это первая была женщина, которая ему отказала и ушла».
Сергей Жигунов: «Я тогдашний делал какие-то неожиданные вещи для себя нынешнего. Это другой человек».
Актриса заявила, что их встреча была большой ошибкой и вскоре стала встречаться с фигуристом Петром Чернышевым. Коллеги и друзья вспоминают: Жигунов тяжело переживал разрыв.
Здесь была, действительно, человеческая трагедия. Это была настоящая любовь, которая кончилась очень печально.
Алексей Огурцов: «Он очень тяжело переносил и мстил ей очень сильно. Обижал ее очень сильно. Но на самом деле он ее безумно любит».
Подавленный мужчина вернулся к бывшей жене. Они снова расписались. После этого Жигунов прожил с Верой Новиковой еще десять лет. С Заворотнюк он избегал любых контактов.
«Если он ушел к директору, которая похожа на Заворотнюк, очень хорошо. Значит, это тот типаж, который Сережу устраивает. Может, этот типаж залечит рану душевную, которая нанесла Настя», — рассказал Заграевский.
Неужели Жигунов не смог забыть Заворотнюк? И в других женщинах ищет ее черты?
Алексей Огурцов: «У него образ Настюхи, они все одинаковые. Они такие же мелкие. Я их называю балетными. Ножки стройные, совокупность талии, совокупность сисечек».
Вера Новикова о новом увлечение супруга то ли не желает знать, то ли намеренно подыгрывает Жигунову, создавая иллюзию благополучной семьи:
«Все у нас нормально».
Сергей Заграевский: «Я искренне сочувствую Вере. Конечно, возможно, ей нужен муж попроще»,
Так почему Новикова каждый раз прощает любвеобильного Жигунова?
Елена Мурашкина, психолог: «Она, возможно, из-за своей мудрости может принять мужчину обратно, если будет видеть, что в этих отношениях есть еще за что бороться, еще есть над чем работать. И вы еще важны и ценны друг другу».
Психологи говорят, что, скорее всего, Вера Новикова смирилась с влюбчивым нравом мужа. А может, она просто уверена, что Жигунов переболеете эту любовную историю и все равно к ней вернется?
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