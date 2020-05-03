Обложка или содержание? Седокова в сексуальном боди полюбовалась собой в зеркале

Популярная певица Анна Седакова порадовала фанатов очередным сексуальным фото. Она выложила в свой профиль в Instagram снимок, где продемонстрировала аппетитные части своего тела. На кадрах Анна в эротичном боди стоит спиной к камере, любуясь своим отражением в зеркале.

«И пока я погрузилась в учебу и у меня нет времени писать длинные посты, поэтому просто выставлю очень красивую sexy-фотографию», — написала певица.

Анна также поинтересовалась у фанатов, что им интереснее — смотреть ее фотографии или читать длинные посты, которые она публикует в своем профиле.

Instagram @annasedokova

Подписчики отметили, что они и наслаждаются фотографиями, и всегда рады почитать рассуждения артистки.

«Красивые фоточки, а посты тоже огонь»;

«Аня, подписана на тебя, потому что очень давно люблю твое творчество. У тебя очень богатый внутренний мир в сочетании с красотой и женственностью. Радуй нас и постами, и фото!»;

«Красивые фото и посты. Вы все правильно делаете», — ответили фанаты.

Также большое внимание подписчики уделили фигуре Анны.

«Классная фигура и вид сзади вау!» — оценили пользователи.

Недавно Анна Седакова обеспокоила фанатов неожиданным постом. В Instagram певица заявила, что порой лучшим решением проблемы может стать расставание. Подписчики испугались — неужели Анна решила прекратить отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом. Пара встречается совсем недавно, об их романе стало известно лишь осенью прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова заинтриговала поклонников словами о пополнении в семействе.