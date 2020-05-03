Обложка или содержание? Седокова в сексуальном боди полюбовалась собой в зеркале
Певица в очередной раз привлекла внимание подписчиков своими формами.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Популярная певица Анна Седакова порадовала фанатов очередным сексуальным фото. Она выложила в свой профиль в Instagram снимок, где продемонстрировала аппетитные части своего тела. На кадрах Анна в эротичном боди стоит спиной к камере, любуясь своим отражением в зеркале.
«И пока я погрузилась в учебу и у меня нет времени писать длинные посты, поэтому просто выставлю очень красивую sexy-фотографию», — написала певица.
Анна также поинтересовалась у фанатов, что им интереснее — смотреть ее фотографии или читать длинные посты, которые она публикует в своем профиле.
Подписчики отметили, что они и наслаждаются фотографиями, и всегда рады почитать рассуждения артистки.
«Красивые фоточки, а посты тоже огонь»;
«Аня, подписана на тебя, потому что очень давно люблю твое творчество. У тебя очень богатый внутренний мир в сочетании с красотой и женственностью. Радуй нас и постами, и фото!»;
«Красивые фото и посты. Вы все правильно делаете», — ответили фанаты.
Также большое внимание подписчики уделили фигуре Анны.
«Классная фигура и вид сзади вау!» — оценили пользователи.
Недавно Анна Седакова обеспокоила фанатов неожиданным постом. В Instagram певица заявила, что порой лучшим решением проблемы может стать расставание. Подписчики испугались — неужели Анна решила прекратить отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом. Пара встречается совсем недавно, об их романе стало известно лишь осенью прошлого года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова заинтриговала поклонников словами о пополнении в семействе.
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