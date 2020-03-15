«Шо, опять?!» — Седокова заявила, что готова «уходить и разрывать связи»

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Ниса Мурзанаева
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Поклонники всерьез беспокоятся за отношения поп-дивы и ее молодого возлюбленного.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова напугала фанатов публикацией в Instagram, в которой порассуждала о токсичных отношениях. 37-летняя исполнительница заявила, что порой лучшим решением проблемы может стать расставание.

«Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @annasedokova

Поклонники стали всерьез беспокоиться за отношения Анны Седоковой и ее возлюбленного 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Пара встречается совсем недавно, об их романе стало известно лишь осенью прошлого года.

«Анюта, не пугай!»

«Шо, опять?!»

«Расстались что ли?» — стали интересоваться пользователи.

Анна Седакова никак не прокомментировала собственные слова. Подписчики предположили, что знаменитость просто поделилась понравившейся ей цитатой. Ведь буквально накануне артистка и ее молодой бойфренд признавались друг другу в любви в комментариях к одному из ее постов. К тому же, поп-дива как-то призналась — она чувствует себя ужасно, даже когда расстается с избранником всего на один день. Об этом пишет Утро.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова заинтриговала поклонников словами о пополнении в семействе.

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