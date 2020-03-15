«Шо, опять?!» — Седокова заявила, что готова «уходить и разрывать связи»
Поклонники всерьез беспокоятся за отношения поп-дивы и ее молодого возлюбленного.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Два знака зодиака, которых в первой половине марта ожидает счастье
Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Анна Седокова напугала фанатов публикацией в Instagram, в которой порассуждала о токсичных отношениях. 37-летняя исполнительница заявила, что порой лучшим решением проблемы может стать расставание.
«Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно», — написала знаменитость в микроблоге.
Поклонники стали всерьез беспокоиться за отношения Анны Седоковой и ее возлюбленного 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Пара встречается совсем недавно, об их романе стало известно лишь осенью прошлого года.
«Анюта, не пугай!»
«Шо, опять?!»
«Расстались что ли?» — стали интересоваться пользователи.
Анна Седакова никак не прокомментировала собственные слова. Подписчики предположили, что знаменитость просто поделилась понравившейся ей цитатой. Ведь буквально накануне артистка и ее молодой бойфренд признавались друг другу в любви в комментариях к одному из ее постов. К тому же, поп-дива как-то призналась — она чувствует себя ужасно, даже когда расстается с избранником всего на один день. Об этом пишет Утро.ру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова заинтриговала поклонников словами о пополнении в семействе.
Нашли ошибку?