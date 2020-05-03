«Будто кадры из боевика 90-х»: Макеева в боди с экстремальным декольте покорила сеть
Актриса прогулялась по улице в образе сексуальной мотоциклистки. Видео появилось на ее странице в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад
Фото, видео: Instagram @makeevan
Известная российская актриса Анастасия Макеева произвела фурор в сети, опубликовав новое видео в роковом образе. Звезда примерила наряд, который многим подписчикам напомнил одежду мотоциклисток: черное боди с экстремальным декольте, кожаные леггинсы, черные ботинки и куртку-косуху. Прическа с модным начесом и яркий макияж со смоки-айс также соответствовали выбранному стилю.
В таком эксцентричном наряде Макеева прошла по улице в то время, когда сзади нее ехал байкер. Артистка кокетливо взглянула на него и улыбнулась.
Все детали образа светской львицы покорили ее фанатов. По их мнению, в таком соблазнительном наряде теледива стала выглядеть более стильно и сексуально.
«Сексуальная мотодива!»
«Как будто кадры из боевика 90-х!»
«Ого, крутотень! Образ — бомба!»
«Просто пушка!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа.
Читайте также
61%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?