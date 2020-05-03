«Будто кадры из боевика 90-х»: Макеева в боди с экстремальным декольте покорила сеть

Актриса прогулялась по улице в образе сексуальной мотоциклистки. Видео появилось на ее странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Известная российская актриса Анастасия Макеева произвела фурор в сети, опубликовав новое видео в роковом образе. Звезда примерила наряд, который многим подписчикам напомнил одежду мотоциклисток: черное боди с экстремальным декольте, кожаные леггинсы, черные ботинки и куртку-косуху. Прическа с модным начесом и яркий макияж со смоки-айс также соответствовали выбранному стилю.

В таком эксцентричном наряде Макеева прошла по улице в то время, когда сзади нее ехал байкер. Артистка кокетливо взглянула на него и улыбнулась.

Instagram @makeevan

Все детали образа светской львицы покорили ее фанатов. По их мнению, в таком соблазнительном наряде теледива стала выглядеть более стильно и сексуально.

«Сексуальная мотодива!»

«Как будто кадры из боевика 90-х!»

«Ого, крутотень! Образ — бомба!»

«Просто пушка!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа.

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