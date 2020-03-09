Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа

Актриса Анастасия Макеева впервые показала своего мужа Александра Саковича. Ранее она выкладывала в Instagram супруга только «по частям», а теперь показала полностью, пишут «7Дней.ру».

Фотография была сделана еще год назад во время отдыха на Мальдивах. Анастасия рассказала, что эта поездка стала для нее неожиданностью. Сюрприз организовала Анфиса Чехова.

«У вас было такое, когда ты просыпаешься дома, и расписан график на две недели вперед, а через два часа у тебя уже билеты на Мальдивы, и ты даже еще не осознал, что надо собрать чемодан?» — спросила Макеева подписчиков.

Instagram @makeevan

В комментариях к посту появилась виновница внезапного отпуска. Она удивилась публикации подруги, отметив, что только недавно вспоминала о своем поступке.

«Неожиданно. О да, я тоже вчера вспоминала эту поездку», — написала Чехова.

«Надо все-таки с тобой куда-то выбраться. Как насчет Вьетнама?» — предложила ей в ответ актриса, но пока не получила ответа.

Оказалось, что в тот же момент вместе с Макеевой на Мальдивах отдыхала певица Валерия. Она написала в комментариях, что даже неожиданно встретилась на островах с артисткой и ее мужем.

Как сообщал 5-tv.ru, муж Анастасии Макеевой — бизнесмен и юрист. Замуж за Александра Саковича она вышла в конце 2018 года. Это ее третий супруг.