«Кашель в больнице стоит оглушающий»: Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии
По словам звезды, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
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Фото, видео: Instagram @vasileva_vtg
Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии в Instagram. Накануне у звезды поднялась температура, начался кашель, и она решила вызвать скорую помощь. Бригада медиков приехала только через восемь часов, после чего знаменитость отвезли в больницу.
«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу», — написала Васильева.
Артистка призналась, что, приехав в лечебное учреждение, осознала весь масштаб пандемии. Она увидела большое количество пациентов в клинике, ждать результатов анализов пришлось очень долго.
«Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — поделилась впечатлениями Васильева.
В конце концов, выяснилось, что у знаменитости двусторонняя пневмония, однако, поскольку поражения легких несильные, она может лечиться дома. Результат теста на коронавирус станет известен в ближайшее время.
Актриса посоветовала поклонникам быть осторожными и беречь себя в это непростое время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Васильева решила лечиться дома. 73-летняя актриса сказала, что чувствует себя неважно, но предпочла уехать из больницы.
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