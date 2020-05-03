«Кашель в больнице стоит оглушающий»: Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии

Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии в Instagram. Накануне у звезды поднялась температура, начался кашель, и она решила вызвать скорую помощь. Бригада медиков приехала только через восемь часов, после чего знаменитость отвезли в больницу.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу», — написала Васильева.

Instagram @vasileva_vtg

Артистка призналась, что, приехав в лечебное учреждение, осознала весь масштаб пандемии. Она увидела большое количество пациентов в клинике, ждать результатов анализов пришлось очень долго.

«Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — поделилась впечатлениями Васильева.

В конце концов, выяснилось, что у знаменитости двусторонняя пневмония, однако, поскольку поражения легких несильные, она может лечиться дома. Результат теста на коронавирус станет известен в ближайшее время.

Актриса посоветовала поклонникам быть осторожными и беречь себя в это непростое время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Васильева решила лечиться дома. 73-летняя актриса сказала, что чувствует себя неважно, но предпочла уехать из больницы.