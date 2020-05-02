Народная артистка РФ, не дождавшись приема врача, уехала из медучреждения.

Актриса Татьяна Васильева решила лечиться дома

Фото: Instagram @vasileva_vtg

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актриса Татьяна Васильева после появления признаков недомогания решила лечиться дома. 73-летняя народная артистка РФ в интервью ТАСС призналась, что чувствует себя неважно.

«Пока болею. Не очень хорошо (себя чувствую — Прим.ред.). Я уехала домой, дома сама лечусь», — сказала Татьяна Васильева.

Знаменитость рассказала, что ей пришлось уехать из больницы, так и не дождавшись приема. Актрисе провели обследование, результатов которого она пока не знает. Татьяна Васильева намерена дозвониться в колл-центр, чтобы прояснить ситуацию.

«Поздним вечером до меня доехала скорая помощь вчера. Меня обследовали, но я не знаю результатов, потому что вчера некому было мной заниматься, я под утро ушла оттуда. Пока пытаюсь дозвониться, мне сказали набирать в колл-центр, хочу узнать, что у меня на КТ, какой анализ крови. Поэтому пока лечусь дома своими силами», — цитирует Татьяну Васильеву РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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