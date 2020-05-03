Как не заразиться коронавирусом через еду и воду — советы академика РАН
По словам Феликса Ершова, COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lian Zhen, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww, Jonathan Carlile, Kay Nietfeld, Antonio Pisacreta/Ropi
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов рассказал о способах заражения коронавирусом. По его словам, COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. 2 мая такой риск не исключила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что возможность проникновения микроорганизмов через еду также обсуждается в научных кругах.
В связи с этим, Ершов дал несколько рекомендаций, которые позволят снизить риск заболевания после приема пищи и воды.
«Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить!» —приводит слова академика НСН.
Ученый также напомнил о необходимости хорошо мыть продукты после магазина и проводить их термальную обработку. О других правилах гигиены также забывать нельзя.
«После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные», — посоветовал эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тест на коронавирус дает результат только на третий день после заражения.
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