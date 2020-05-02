Как работают ПЦР-системы для выявления COVID-19, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тест на коронавирус дает результат только на третий день после заражения

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показывает результат только на третий день после предполагаемого заражения. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространенный способ получить материал — это мазок из носа, мы можем его найти, это минимальный срок», — сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что говорит о ПЦР-тестах — в их основе лежит так называемая полимеразная цепная реакция. Он позволяет найти в биологическом материале человека чужеродную ДНК или РНК. Обычно этот метод используют для поиска различных инфекций, но могут и для определения отцовства.

Как отмечает «Экономика сегодня», число заразившихся коронавирусом россиян за последние сутки увеличилось на 9 623 человека. Всего COVID-19 заболели более 124 тысяч граждан РФ. Число выздоровевших пациентов превысило 15 тысяч, скончались 1 222 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России для диагностики коронавируса есть не только ПЦР-тесты, но и основанные на методе изотермальной молекулярной диагностики. Разработанные совместно с японскими учеными они делаются за 30 минут и не требуют наличия стационарной лаборатории.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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