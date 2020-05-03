Психологи рассказали, с чего никогда не следует начинать разговор со своим партнером.

ТОП-5 утренних фраз женщин, которые выводят мужчин из себя

Фото: www.globallookpress.com / kati

По мнению психологов, секрет счастливых отношений кроется не только в идеальной совместимости партнеров, но и в их мудрости. Каждый должен понимать, как вести себя в той или иной ситуации и не провоцировать конфликт. Чтобы помочь парам избежать ненужных ссор, портал Femmie привел список фраз, с которых женщинам по утрам никогда не стоит начинать разговор. В противном случае велика вероятность, что избранник встанет с постели раздраженным.

«Не забудь-ка …»

Нет ничего хуже, чем когда женщина сразу после пробуждения диктует своему партнеру список дел. Необходимо понимать, что мужчина сможет адекватно воспринять просьбы только после того, как отойдет от сна и сам будет составлять распорядок на день.

«Сегодня надо …»

Ни при каких обстоятельствах не стоит заставлять избранника что-то делать. Его можно просить, ему можно рекомендовать, но никогда не приказывать. Фраза «сегодня надо…» содержит императив, от которого в семейной жизни нужно избавляться.

«Ты подумал о том, что я сказала вечером?»

Данная фраза является довольно нелогичной, учитывая, что ночью мужчина спал и вряд ли имел возможность хорошо обдумать ваш разговор. Кроме того, обсуждать серьезные вещи сразу после пробуждения никому не захочется.

«Ты изменил мне во сне»

Даже если вам действительно приснился дурной сон, стоит включить разум и вернуться в реальность. Скандал на пустом месте с утра ни к чему хорошему не приведет, а только испортит настроение обоим партнерам.

«Принеси мне кофе»

Многие женщины совсем не задумываются о том, что их партнеры не любят вставать первыми. Они тоже мечтают, чтобы им принесли завтрак в постель, сварили кофе и дали подремать несколько минуточек. Сделайте приятное своему возлюбленному.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки в отношениях неизбежно приведут к разводу.

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