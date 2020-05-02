Главные ошибки в отношениях, которые неизбежно приводят к разводу

Известный психолог Анастасия Вертинская уверяет: важно не просто слышать партнера, но и идти ему на уступки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В России из-за пандемии коронавируса второй месяц соблюдается режим самоизоляции. Эксперты прогнозируют, что такие меры могут привести к росту разводов. Так как супругам приходится больше времени проводить вместе, а на фоне повышенной тревожности людям не всегда удается спокойно выходить даже из небольших семейных конфликтов.

Ведущий психолог Анастасия Вертинская в интервью 5-tv.ru рассказала о самых больших ошибках влюбленных в отношениях, которые нередко становятся причиной разрыва.  

Так, по словам специалиста, люди, прожившие бок о бок друг с другом долгие годы, несомненно, накопили массу обид и претензий. Однако прежде, чем высказывать недовольство второй половинке, стоит тщательно подумать о последствиях. Ведь зачастую одна неловкая фраза может обернуться настоящей трагедией.

«Самая главная и распространенная ошибка — это неумение прощать друг друга. Конечно, если несколько лет прожить вместе, то у любого накопится огромная корзина (обид — Прим. ред.). И вот эту корзину, с болью и обидой, простить очень сложно. Поэтому самое главное — прощать и переступать дальше. Каждый день, как с чистого листа», — объяснила психолог.

Говоря о том, какие проступки влюбленные прощают друг другу с большим трудом, Анастасия однозначно заявила: предательство. Причем не только в физическом плане, имя ввиду пресловутые измены, но и в эмоциональном. Так, например, мало кому понравится видеть любимого человека, беседующего по душам с коллегой по работе или другом по переписке.

«Когда человек предает другого, предпочитает его кому-то другому, то эти обиды прощаются тяжелее всего. Очень сложно с этим справиться. Но всегда возможно», — подытожила эксперт.

На днях председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила о необходимости предоставлять парам, подавшим заявление на развод, бесплатную психологическую помощь. По мнению эксперта, данная мера позволит избежать огромного количества распада семей на фоне сложной ситуации из-за коронавируса и длительного режима самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru опубликовал несколько ценных советов от популярного психолога Михаила Лабковского о том, как пережить самоизоляцию и не развестись.

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