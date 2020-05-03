Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьер-министра

Официальный представитель премьер-министра Михаила Мишустина рассказал о самочувствии главы правительства. По словам Бориса Белякова, Михаил Владимирович остается под наблюдением медиков.

«Проходит лечение. Самочувствие в целом нормальное», — рассказал пресс-секретарь главы кабмина.

Беляков добавил, что Михаил Мишустин активно общается с коллегами посредством телефонной связи и работает с документами.

О положительном тесте на коронавирус главы российского правительства Михаила Мишустина стало известно 30 апреля. Об этом он проинформировал президента РФ Владимира Путина во время онлайн-совещания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на время лечения Михаила Мишустина исполняющим обязанности премьер-министра России назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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