Биография Андрея Белоусова: что известно об и. о. премьер-министра России

Глава российского правительства Михаил Мишустин находится под наблюдением медиков в связи с выявленной у него коронавирусной инфекцией. Сразу после получения положительного результата тестирования на COVID-19 30 апреля премьер-министр доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину, предложив на время своего лечения назначить исполняющим обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. Глава государства подписал соответствующий указ.

61-летний Белоусов был назначен на должность первого вице-премьера 21 января 2020 года. В сферу его полномочий, в том числе входит курирование разработки основных направлений социально-экономического развития страны, реализация нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Кроме того, он занимается вопросами внешнеэкономической деятельности и противодействия санкциям.

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец — Рэм Александрович Белоусов (1926-2008), советский экономист, участник разработки косыгинской экономической реформы в середине 1960-х годов. Заведовал кафедрой управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС, в последние годы был профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ. Мать — Алиса Павловна, радиохимик.

Образование

В 1981 году Андрей Белоусов с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «экономист-кибернетик».

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию («Имитационный подход к моделированию взаимосвязанных процессов формирования и использования оборотных средств»), в 2006 году докторскую диссертацию («Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики»).

Трудовая деятельность

С 1981 по 1986 годы работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР. Затем до 1990 года — в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.

В 1990–2006 годах — старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

С 2000 по 2006 годы — генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и одновременно внештатный советник председателей правительства РФ Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова. Сотрудничал с Центром стратегических разработок в подготовке программы развития России до 2010 года (совет Центра возглавлял министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф).

С февраля 2006 года по июль 2008 года Андрей Белоусов занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли РФ. До сентября 2007 года ведомство возглавлял Герман Греф, затем — Эльвира Набиуллина.

В 2008–2012 годах Андрей Белоусов был директором Департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ.

С 2013 по начало 2020 года Андрей Белоусов занимал пост помощника президента России. С 2012 по 2013 годы был министром экономического развития.

Ранее пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков рассказал, где будет лечиться глава кабмина.