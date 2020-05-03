В Латвии дрон «сбежал» от военных в неизвестном направлении

Жителям Латвии предложили «поохотиться» на сбежавший от военнослужащих БПЛА. Как сообщается на странице агентства гражданской авиации страны в Twitter, дрон не представляет большой опасности для мирных жителей, кроме той, что вес у аппарата более 25 килограммов.

Как оказалось, ЧП произошло в субботу, 2 мая. Крупный беспилотник размером 5,5 на 3,5 метра вышел из-под контроля по техническим причинам. В тот момент он находился на высоте более 200 метров. Латвийские военные предприняли несколько попыток остановить летательный аппарат, однако все они оказались тщетны.

«Сейчас точное местонахождение БПЛА неизвестно. Но он имеет достаточно топлива для полета примерно на 90 часов и может развивать скорость до 70 километров в час. Поэтому мы призываем жителей следить за событиями и немедленно связаться с Авиационным поисково-спасательным координационным центром, в случае обнаружения дрона», — обратился к жителям представитель агентства Айвис Винцев.

В организации добавили, что это первый случай за всю историю использования БПЛА, когда летательный аппарат не просто улетел от «хозяина» и врезался в дерево, а начал курсировать по собственной траектории.

Военные предполагают, что в настоящий момент дрон может находится в окрестностях Адажи и Бауски. О происшествии уже извещены спасательные службы, Национальные вооруженные силы страны, а также министр сообщения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России пройдут первые испытания БПЛА, призванные бороться с COVID-19.