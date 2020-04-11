Первые в России испытания БПЛА для борьбы с коронавирусом пройдут под Тверью
Специалисты протестируют возможность использования аппаратов для доставки медицинских грузов и дезинфекции улиц.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин
Первые в России испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции пройдут на аэродроме Орловка под Тверью, сообщает ТАСС.
Специалисты протестируют возможности БПЛА для транспортировки медицинских грузов и дезинфекции улиц, а также для информирования граждан и мониторинга. Испытания беспилотников проводит концерн «Международные аэронавигационные системы».
«Реализация проекта позволит в автоматическом режиме выделять для беспилотников воздушное пространство, соблюдать безопасные интервалы между полетами и предупреждать конфликты в воздухе. Также запланировано создание зон совместного аэронавигационного и информационного обслуживания как беспилотной, так и пилотируемой авиации», — сообщили на предприятии.
Помимо прочего, на полигоне состоятся учения направленные на совместную координацию работы служб скорой медицинской помощи и операторов БПЛА.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владивостоке за соблюдением самоизоляции следят дроны.
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