«Мерзко, грубо»: дочь-подросток Волочковой всполошила фанатов душераздирающими словами

Дочь Анастасии Волочковой 14-летняя Ариадна удивила подписчиков в Instagram невероятно глубоким по смыслу, меланхоличным стихотворением. Подросток озаглавила поэтическое произведение — «Беседа с Бесом».

«И мерзко, грубо, где-то даже сладко

Сверкает дьявол в тех очах

И все равно, для Беса ничего не важно

Святые души жег он в пламенеющих печах», — так выглядит одно из четверостиший в стихе Ариадны.

Instagram @ariadna_volochkova

Пользователи соцсети поразились тому, насколько серьезную проблему поднимает в своем произведении юная девушка. Подписчики высоко оценили литературный дар наследницы Волочковой.

Поклонники отметили, что для ее возраста — стихотворение просто потрясающее. Большинство фанатов попросили Ариадну не останавливаться и продолжать развиваться в этом направлении.

«Умничка, очень талантливая девушка!»

«Очень глубокое стихотворение…»;

«От души написано. Пожалуйста, продолжай!»

«Ого, впечатляет! Какой надрыв души!» — написали фолловеры.

Знаменитая мама юной поэтессы всегда говорила, что ее дочь обладает множеством талантов. Об этом пишут «Дни.ру». По словам Анастасии Волочковой, ее наследница учится в школе на «отлично», занимается в студии Аллы Духовой «Тодес» и поет в детском музыкальном театре «Домисолька».

Вот только жить Ариадна предпочла не с популярной мамой, а с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Сама балерина при этом подчеркивает — девочка переехала к папе только потому, что это удобно.

«Она даже сейчас год живет в городе у папы. И ей просто удобнее, потому что она действительно в центре, у нее сейчас очень большая занятость, нагрузка. И она очень умный человек, очень девочка разносторонне развита», — сказала однажды Волочкова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал большой материал о том, почему дочь Анастасии Волочковой с ней не живет.