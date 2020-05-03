«Мерзко, грубо»: дочь-подросток Волочковой всполошила фанатов душераздирающими словами
14-летняя Ариадна давно переехала к отцу и редко встречается с мамой.
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Фото, видео: Instagram @ariadna_volochkova, @volochkova_art
Дочь Анастасии Волочковой 14-летняя Ариадна удивила подписчиков в Instagram невероятно глубоким по смыслу, меланхоличным стихотворением. Подросток озаглавила поэтическое произведение — «Беседа с Бесом».
«И мерзко, грубо, где-то даже сладко
Сверкает дьявол в тех очах
И все равно, для Беса ничего не важно
Святые души жег он в пламенеющих печах», — так выглядит одно из четверостиший в стихе Ариадны.
Пользователи соцсети поразились тому, насколько серьезную проблему поднимает в своем произведении юная девушка. Подписчики высоко оценили литературный дар наследницы Волочковой.
Поклонники отметили, что для ее возраста — стихотворение просто потрясающее. Большинство фанатов попросили Ариадну не останавливаться и продолжать развиваться в этом направлении.
«Умничка, очень талантливая девушка!»
«Очень глубокое стихотворение…»;
«От души написано. Пожалуйста, продолжай!»
«Ого, впечатляет! Какой надрыв души!» — написали фолловеры.
Знаменитая мама юной поэтессы всегда говорила, что ее дочь обладает множеством талантов. Об этом пишут «Дни.ру». По словам Анастасии Волочковой, ее наследница учится в школе на «отлично», занимается в студии Аллы Духовой «Тодес» и поет в детском музыкальном театре «Домисолька».
Вот только жить Ариадна предпочла не с популярной мамой, а с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Сама балерина при этом подчеркивает — девочка переехала к папе только потому, что это удобно.
«Она даже сейчас год живет в городе у папы. И ей просто удобнее, потому что она действительно в центре, у нее сейчас очень большая занятость, нагрузка. И она очень умный человек, очень девочка разносторонне развита», — сказала однажды Волочкова.
Ранее 5-tv.ru опубликовал большой материал о том, почему дочь Анастасии Волочковой с ней не живет.
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