«Маша мейд ин Раша»: Погребняк с лопатой выложила жутковатое видео
Подписчики светской львицы заподозрили, что она снова беременна.
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Фото, видео: Instagram @mariapoga_
Мария Погребняк, жена российского футболиста Павла Погребняка, выложила на своей странице в Instagram жутковатое видео. В ролике она предстала в розовом боди «под леопарда», фантазийных колготках и туфлях на высокой платформе.
«Плачут мировые подиумы, ведь Маша мейд ин Раша (сохранена орфография автора — Прим. ред.)», — подписала светская львица видео, на котором, покачиваясь, прошлась в необычном наряде с лопатой в руке.
Поклонники Марии нашли выложенный ею ролик «жутковатым», назвали его отрывком из ужастика, а костюм звезды сравнили с оберткой от конфет на палочке Chupa Chups.
«Жутковато если честно. Неужели нравится быть чупа-чупсом?»
«Похоже на отрывок из фильма ужаса»;
«Пошла закапывать хейтеров», — написали пользователи.
Как отмечает «Экспресс газета», некоторые обратили внимание на округлившийся живот 31-летней знаменитости. Поклонники даже принялись поздравлять ее со скорым пополнением в семье Погребняк.
«Неужели снова беременна?»
«Это боди так округляет живот, или ждете ребенка?» — интересовались комментаторы.
На последний вопрос супруга футболиста ответила смайликом с прижатым к губам указательным пальцем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк кардинально сменила имидж. Новая прическа и макияж светской львицы привели ее фанатов в восторг.
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