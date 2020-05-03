«Маша мейд ин Раша»: Погребняк с лопатой выложила жутковатое видео

Мария Погребняк, жена российского футболиста Павла Погребняка, выложила на своей странице в Instagram жутковатое видео. В ролике она предстала в розовом боди «под леопарда», фантазийных колготках и туфлях на высокой платформе.

«Плачут мировые подиумы, ведь Маша мейд ин Раша (сохранена орфография автора — Прим. ред.)», — подписала светская львица видео, на котором, покачиваясь, прошлась в необычном наряде с лопатой в руке.

Instagram @mariapoga_

Поклонники Марии нашли выложенный ею ролик «жутковатым», назвали его отрывком из ужастика, а костюм звезды сравнили с оберткой от конфет на палочке Chupa Chups.

«Жутковато если честно. Неужели нравится быть чупа-чупсом?»

«Похоже на отрывок из фильма ужаса»;

«Пошла закапывать хейтеров», — написали пользователи.

Как отмечает «Экспресс газета», некоторые обратили внимание на округлившийся живот 31-летней знаменитости. Поклонники даже принялись поздравлять ее со скорым пополнением в семье Погребняк.

«Неужели снова беременна?»

«Это боди так округляет живот, или ждете ребенка?» — интересовались комментаторы.

На последний вопрос супруга футболиста ответила смайликом с прижатым к губам указательным пальцем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк кардинально сменила имидж. Новая прическа и макияж светской львицы привели ее фанатов в восторг.