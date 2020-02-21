Жена известного российского футболиста Павла Погребняка 31-летняя Мария удивила фанатов дерзким образом. Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала новую «смелую» прическу.

На снимке супруга спортсмена позирует с длинными косами, на ней топ с глубоким декольте. Идеальным дополнением к образу стали стильный макияж и многочисленные украшения.

«Челку вы не оценили, может косы? Душа требует экспериментов!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @mariapoga_

Поклонники Марии Погребняк пришли в восторг от нового имиджа любимицы. Фанаты похвалили в кумире буквально все: прическу, стиль, мейк-ап, природную красоту и обаяние. Меньше чем за сутки снимок набрал порядка 30 тысяч лайков и около тысячи восхищенных комментариев.

«Вам очень идет такой дерзкий стиль!»

«Эффектно и красиво»;

«Вы огненная красотка»;

«Тигрица, косы — огонь», — написали фолловеры.

Мария и Павел Погребняк сыграли свадьбу в 2014 году. Влюбленные познакомились еще в школе. Пара воспитывает трех сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк поведала о самом дорогом подарке мужа.