«Тигрица!» — Мария Погребняк кардинально сменила имидж
Новая прическа и макияж 31-летней знаменитости привели ее фанатов в восторг.
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Фото, видео: Instagram @mariapoga_
Жена известного российского футболиста Павла Погребняка 31-летняя Мария удивила фанатов дерзким образом. Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала новую «смелую» прическу.
На снимке супруга спортсмена позирует с длинными косами, на ней топ с глубоким декольте. Идеальным дополнением к образу стали стильный макияж и многочисленные украшения.
«Челку вы не оценили, может косы? Душа требует экспериментов!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Марии Погребняк пришли в восторг от нового имиджа любимицы. Фанаты похвалили в кумире буквально все: прическу, стиль, мейк-ап, природную красоту и обаяние. Меньше чем за сутки снимок набрал порядка 30 тысяч лайков и около тысячи восхищенных комментариев.
«Вам очень идет такой дерзкий стиль!»
«Эффектно и красиво»;
«Вы огненная красотка»;
«Тигрица, косы — огонь», — написали фолловеры.
Мария и Павел Погребняк сыграли свадьбу в 2014 году. Влюбленные познакомились еще в школе. Пара воспитывает трех сыновей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк поведала о самом дорогом подарке мужа.
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