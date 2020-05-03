Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, показала тренировку внучки Алисы в предверии скейтерского и серферского сезонов. Видео она выложила на своей странице в Instagram.

«Хорошо, что соседи снизу самоизолировались на дачу! Мы продолжаем готовиться к скейтерскому и серферскому сезону. Ну, не в этом году, так в следующем! В любом случае пригодится. Честно скажу, с меня сошло семь потов пока снимала, это очень сложно!!!» — написала Юнусова.

В кадре шестилетняя Алиса занимается с балансбордом: перепрыгивает через валик от него, пытается ехать на нем вперед, держит равновесие и так далее. Все это происходит под присмотром тренера, который дает ей указания и инструкции по видеосвязи.

Instagram @simona280

В комментариях подписчики мамы Тимати хвалят Алису, поражаются ее ловкости, а также делают комплименты Симоне.

«Восхищаюсь этим трудолюбивым ребенком»;

«Алиса огромная молодец»;

«Круто! Мы сейчас как повторюшки тоже будем заниматься. Прям мотивация для наших деток»;

«Это счастье — иметь такую бабушку», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Тимати умилила фанатов, примерив парик. Некоторые, увидев Алису с темными волосами, назвали ее копией папы.