Юная Алиса готовится к скейтерскому и серферскому сезону, перепрыгивая через валик от балансборда.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @simona280

Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, показала тренировку внучки Алисы в предверии скейтерского и серферского сезонов. Видео она выложила на своей странице в Instagram.

«Хорошо, что соседи снизу самоизолировались на дачу! Мы продолжаем готовиться к скейтерскому и серферскому сезону. Ну, не в этом году, так в следующем! В любом случае пригодится. Честно скажу, с меня сошло семь потов пока снимала, это очень сложно!!!» — написала Юнусова.

В кадре шестилетняя Алиса занимается с балансбордом: перепрыгивает через валик от него, пытается ехать на нем вперед, держит равновесие и так далее. Все это происходит под присмотром тренера, который дает ей указания и инструкции по видеосвязи.

Instagram @simona280

В комментариях подписчики мамы Тимати хвалят Алису, поражаются ее ловкости, а также делают комплименты Симоне.

«Восхищаюсь этим трудолюбивым ребенком»;

«Алиса огромная молодец»;

«Круто! Мы сейчас как повторюшки тоже будем заниматься. Прям мотивация для наших деток»;

«Это счастье — иметь такую бабушку», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Тимати умилила фанатов, примерив парик. Некоторые, увидев Алису с темными волосами, назвали ее копией папы.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Глава Минздрава назвал причину возможной второй волны пандемии коронавируса
20:19
Загорелая Дубцова на фоне бассейна помечтала о жизни без COVID-19
19:58
Психотерапевт назвала симптомы коронафобии, возникающей из-за пандемии
19:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 3 мая
19:39
Глава Минздрава: часть ограничений по коронавирусу сохранится до появления вакцины
19:37
«Икона стиля!» — жена внука Пугачевой похвасталась фигурой в корсете и шортиках

Сейчас читают

«Маша мейд ин Раша»: Погребняк с лопатой выложила жутковатое видео
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок