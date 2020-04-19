«С темными волосами копия папы»: дочь Тимати умилила фанатов, примерив парик

За одно мгновение белокурая малышка превратилась в девочку с темно-русыми волосами и челкой.

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Фото, видео: Instagram @simona280

Дочь модели Алены Шишковой и рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов — Прим. ред.) Алиса продолжает очаровывать фанатов. За шалостями шестилетней малышки с любопытством наблюдает весь интернет. Девочка охотно кривляется на камеру, делится своими рассуждениями и не боится выплеснуть эмоции в играх и танцах.

На этот раз дочь музыканта рассмешила бабушку Симону Юнусову своей фразой, сказанной по окончанию онлайн-урока в школе.

«Реалии сегодняшнего дня. Ребенок сообщает о завершении онлайн урока: «Все! Наша конференция прикончилась!» — поделилась женщина в Instagram.

Свой пост она сопроводила фотографией Алисы, на которой наследница Тимати позирует в парике с темно-русыми волосами и челкой. Подписчикам было непривычно увидеть малышку с такой прической, однако они пришли к выводу, что так она больше похожа на звездного отца.

Instagram @simona280

«Алиса — невероятно красивая девочка!»

«С темными волосами — копия папы!»

«Как Тимати маленький, только с длинными волосами!»

«Как похожа на папу!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати показал, как похожи его дети.

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