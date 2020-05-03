США озадачились разработкой в России «убийц спутников» нового типа

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, одной из опасных характеристик которого является наличие «хищных микроспутников» для вывода аппаратов противника из строя. Об этом сообщило издание The National Interest.

По данным издания, российские специалисты создают комплекс с крошечными спутниками, оснащенными оружием и маленьким разгонным двигателем. Как рассказал военный эксперт Барт Хендрикс, двигатель используется в качестве первой ступени. Также в комплекс входит перехватчик МиГ-31.

Ранее Хендрикс опубликовал статью, в которой собрал не относящиеся друг к другу факты — фото, госконтракты и информация об испытаниях, в том числе снимки учений в 2018 году в подмосковном Жуковском. Хендрикс пришел к выводу, что Россия создает систему уничтожения спутников на базе «Буревестника».

Впервые о супероружии «Буревестник» президент Владимир Путин заявил в марте 2018 года, напоминает URA.RU. По словам главы государства, радиус действия ракеты неограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает «Буревестник» практически неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

В конце марта The National Interest приводил мнение американских военных экспертов, которые назвали российский самолет МиГ-35 одним из лучших модернизированных истребителей четвертого поколения.