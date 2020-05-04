Шарапову раскритиковали за выбор костюма для тренировки
Теннисистка скрыла фигуру за бесформенным нарядом.
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Фото, видео: Instagram @mariasharapova
Стиль одежды Марии Шараповой не раз вызывал недоумение экспертов моды и ее поклонников. Образы звезды во время выходов на публику порой составляют мешковатые вещи. Поэтому на красных дорожках прославленная спортсменка имеет куда меньший успех, чем на теннисном корте. В ее защиту фанаты говорят, что с такой фигурой можно одеваться во все, что вздумается.
Роскошные формы Шараповой помогают поддерживать усиленные тренировки. Она не прекращает занятия и в самоизоляции. Работать над собой Мария начинает с раннего утра. Один из таких моментов она запечатлела для подписчиков в Instagram. Теннисистка делает упражнения на ноги и пресс, лежа на кровати посреди открытой веранды. На заднем плане хорошо видно встающее солнце.
Однако и здесь не обошлось без критиков ее внешнего вида. Шарапову упрекнули за странный наряд. Вместо шортиков или обтягивающих лосин знаменитость предпочла широкие укороченные штаны, похожие на шаровары. Сама же Мария, судя по фото, довольна и ничем не смущена.
«Прекрасный вид! Завидую»;
«Отлично, что продолжаешь тренировки. Прекрасное фото»;
«Очень приятно видеть тебя счастливой!» — написали в комментариях пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, Шарапова рассказала о дне рождении в самоизоляции.
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