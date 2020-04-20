«Загадала желание, глядя на волны»: Шарапова о дне рождении в самоизоляции

19 апреля прославленной теннисистке исполнилось 33 года.

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Фото, видео: Instagram @mariasharapova

Знаменитая спортсменка, бывшая первая ракетка мира по теннису Мария Шарапова рассказала, как встретила свой 33-й день рождения в условиях самоизоляции.

Звезда опубликовала пост в Instagram, где призналась подписчикам: несмотря на пандемию, ее праздник удался на славу. Кстати, как оказалось, рядом с ней не было никого, кроме любимой мамы.

«День рождения — самый лучший праздник! Прошлой ночью мы отправились в настоящее путешествие. Взяли с собой булочки с лобстерами и спагетти и поехали в домик друзей, расположенный на пляже. Глядя на волны, я загадала желание. А после, на обратном пути, пела песни Red Hot Chili Peppers и даже съела медовый тортик, который мне приготовила мамочка», — поделилась впечатлениями Шарапова.

Instagram @mariasharapova

В комментариях фанаты оценили необычную идею Марии встретить день рождения у океана. Многие отметили, что сегодня путешествия могут быть небезопасными, однако ради праздника стоило сделать исключение.

«Это грандиозно! Как хорошо, что вы выбрались! Поздравляю!»

«Примите мои сердечные поздравления! Счастлив за вас!»

«Вы такая молодец! Хорошо, что повеселились на славу!» — поддержали фолловеры Шарапову, а также пожелали ей большого здоровья и бесконечного счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шарапова рассекретила свой номер телефона. По словам прославленной теннисистки, личное общение — лучший способ поддержать фанатов во время самоизоляции.

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