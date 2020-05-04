Рудковская хочет подать в суд на СМИ за слухи о нарушениях в психике ее сына
Накануне в сети появились недостоверные сведения о том, что у Саши Плющенко синдром Аспергера —нарушение психического развития.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Российская телеведущая и продюсер Димы Билана Яна Рудковская опровергла слухи о том, что ее сын Саша болен. Накануне в некоторых СМИ распространилась информация, что у наследника звезды якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии.
По словам знаменитости, данные слухи ни на чем не основаны, и теперь, чтобы обидчики ответили за свои слова, Рудковская намерена подать на них в суд.
«Я на них в суд подаю. Посмотрите Instagram Саши, прежде чем писать подобные вещи. У меня здоровый ребенок, который занимается профессиональным спортом и в шесть лет наизусть читает „Бородино“. Кому-то не дает покоя, что он зарабатывает миллионы! Какой врач это сказал? Блогер с семью классами образования?» — цитирует звезду MK.RU.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская и Плющенко вместе с сыном станцевали под Little Big.
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