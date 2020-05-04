Астрологи рассказали, кому с рождения не доставляет труда добиться любой поставленной цели.

ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Фото: www.globallookpress.com /Artur Cupak

Астрологи убеждены, что некоторые люди с рождения обладают такой мощной энергетикой, что это чувствуют все окружающие. Они начинают сторониться и пропускают вперед таких личностей. Преград не существует для Овнов, Тельцов, Львов, Стрельцов и Козерогов.

Овны

Взрывной характер Овнов позволяет им продвинуться в любой жизненной сфере. Представители этого знака зодиака смогут открыть любую стоящую перед собой дверь и преодолеть любые преграды. Привычка бороться с проблемами по мере их поступления и быстрота принятия решений помогают им выкрутиться из самых безвыходных ситуаций и выйти сухими из воды.

Тельцы

Тельцы обладают таким упорством и практичностью, что им могут позавидовать представители всех других знаков зодиака. В то время, когда остальные опускают руки, Тельцы продолжают терпеливо ждать и шаг за шагом идти к своей цели. Добиться желаемого им помогает общительность, мягкость и умение находить нужный подход к каждому человеку.

Львы

В характере Львов заложено постоянное самосовершенствование. Они хотят доказать себе и другим, на что они способны, и для этого ставят невероятно сложные задачи, справляются с ними и повышают планку. Чувство собственного достоинства помогает Львам находить нужный ключик к любым, даже запертым дверям.

Стрельцы

Стрельцам повезло больше других знаков зодиака, поскольку им всегда улыбается удача. Таким людям вовсе не обязательно пересиливать себя и двигаться к цели напролом, любые двери сами откроются перед ними, а окружающие подскажут, как лучше пройти.

Козероги

Козероги отличаются стойкостью и ответственностью. Большинство из них становятся отличными руководителями, потому что лучше других понимают, как действовать в критических обстоятельствах. Козероги всегда взвешено принимают решение, что помогает им избежать ошибок, свойственных представителям других знаков зодиака, цитирует астролога zpravda.ru.

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ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

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