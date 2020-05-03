Астрологи утверждают, что эти корыстные дамы способны с легкостью порвать отношения с бедным мужчиной.

ТОП-4 знаков зодиака женщин, которые легко променяют любовь на богатство

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Некоторые барышни вовсе не хотят выходить замуж «по любви», как принцесса из известного мультика, а предпочитают идти под венец «по расчету». И разве можно их в этом винить? Все хотят хорошо кушать, красиво одеваться и жить в элитном жилищном комплексе. Астрологи назвали четыре знака зодиака женщин, которые с легкостью порвут отношения с бедным мужчиной.

Телец

Пять лет она опаздывала на маршрутку в одних и тех же сапогах. И вот, о чудо, ей повстречался принц на белом Porsche, готовый бросить к ее ногам весь мир. Ее нельзя винить — она просто устала от тотальной нищеты. Супруг, от которого она уйдет, сможет без нее прожить. А ей предстоит наряжаться в дизайнерские платья и посещать с новым ухажером дорогие рестораны.

Близнецы

Она всегда мечтала встретить принца или арабского шейха. И вот, наконец, ее мечта сбылась. Женщина воздушного знака зодиака забудет про все — про мужа, родственников, обязательства — и бросится в объятия богатого ухажера. Вот только неизвестно, долго ли это будет продолжаться. Обычно легкомысленных барышень сильные мира сего меняют, как перчатки, отмечает Uznayvse.ru.

Скорпион

Эта женщина была рождена для жизни в роскоши и богатстве. Нищий бывший муж, по ее мнению, сам виноват в том, что не смог обеспечить ее всем необходимым. Деньги вскружат ей голову, возвращаться назад в обшарпанную коммуналку ей ни за что не захочется. Только вот ее новому жениху-«толстосуму» стоит знать — однажды Скорпион сбежит туда, где денег будет еще больше.

Водолей

По ее мнению, гораздо лучше строить отношения с мужчиной в подмосковном трехэтажном особняке с бассейном, чем в «однушке» с клопами в спальном районе. Она без сожаления оставит супруга со среднестатистической зарплатой, не способного удовлетворять запросы любимой. Водолей в мечтах о богатстве может совсем не обращать внимания на недостатки нового избранника. Ну, и что, что нос кривой и одна нога короче другой? Главное — он щедрый, а его кошелек туго набит.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы пары знаков зодиака, которых ждет невероятно болезненный развод.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
«Попал в блудство»: таролог рассказала, чем закончится история с разводом Джигана и Самойловой
11:11
Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
10:59
Юлианна Караулова шокировала фанатов небритыми ногами — видео
10:47
В России на 3 мая зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавируса
10:34
Британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса
10:22
«Мы так похожи!» — Киркоров показал своего «брата-близнеца»

Сейчас читают

Британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса
ТОП-5 утренних фраз женщин, которые выводят мужчин из себя
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок