ТОП-4 знаков зодиака женщин, которые легко променяют любовь на богатство

Некоторые барышни вовсе не хотят выходить замуж «по любви», как принцесса из известного мультика, а предпочитают идти под венец «по расчету». И разве можно их в этом винить? Все хотят хорошо кушать, красиво одеваться и жить в элитном жилищном комплексе. Астрологи назвали четыре знака зодиака женщин, которые с легкостью порвут отношения с бедным мужчиной.

Телец

Пять лет она опаздывала на маршрутку в одних и тех же сапогах. И вот, о чудо, ей повстречался принц на белом Porsche, готовый бросить к ее ногам весь мир. Ее нельзя винить — она просто устала от тотальной нищеты. Супруг, от которого она уйдет, сможет без нее прожить. А ей предстоит наряжаться в дизайнерские платья и посещать с новым ухажером дорогие рестораны.

Близнецы

Она всегда мечтала встретить принца или арабского шейха. И вот, наконец, ее мечта сбылась. Женщина воздушного знака зодиака забудет про все — про мужа, родственников, обязательства — и бросится в объятия богатого ухажера. Вот только неизвестно, долго ли это будет продолжаться. Обычно легкомысленных барышень сильные мира сего меняют, как перчатки, отмечает Uznayvse.ru.

Скорпион

Эта женщина была рождена для жизни в роскоши и богатстве. Нищий бывший муж, по ее мнению, сам виноват в том, что не смог обеспечить ее всем необходимым. Деньги вскружат ей голову, возвращаться назад в обшарпанную коммуналку ей ни за что не захочется. Только вот ее новому жениху-«толстосуму» стоит знать — однажды Скорпион сбежит туда, где денег будет еще больше.

Водолей

По ее мнению, гораздо лучше строить отношения с мужчиной в подмосковном трехэтажном особняке с бассейном, чем в «однушке» с клопами в спальном районе. Она без сожаления оставит супруга со среднестатистической зарплатой, не способного удовлетворять запросы любимой. Водолей в мечтах о богатстве может совсем не обращать внимания на недостатки нового избранника. Ну, и что, что нос кривой и одна нога короче другой? Главное — он щедрый, а его кошелек туго набит.

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