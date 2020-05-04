В весенне-летний период ежегодно возрастает количество потерявшихся собак, однако многие владельцы из-за паники или незнания не понимают, что в таких ситуациях делать. Какие меры необходимо предпринять, чтобы найти питомца, 5-tv.ru рассказали в Российской кинологической федерации.

По мнению экспертов, после потери животного, необходимо в первую очередь обследовать места, в которых собаку ежедневно выгуливали. Также имеет смысл вернуться к дому, поскольку некоторые питомцы сами пытаются найти хозяев и возвращаются.

Если данные методы не дали результатов, нужно попытаться позвать животное по имени и привлечь к поискам родственников и друзей. За короткое время собака далеко уйти не сможет, и совместными усилиями ее получится найти гораздо быстрее.

Далее кинологи посоветовали разместить объявления в социальных сетях. Начать следует с крупнейшей базы пропавших и найденных животных в России, а после сообщить о пропаже на всевозможных форумах пабликах и личных страницах. Чем больше репостов удастся собрать, тем больше вероятность найти собаку. При этом в целях охвата широкой аудитории нельзя забывать о хэштегах, а к тексту нужно обязательно прикрепить фотографию животного, описать особые приметы, кличку собаки и ее характер.

В Российской кинологической ассоциации также рекомендовали развесить объявления на улице и уделить особое внимание общению с представителями служб ЖКХ: они часто передвигаются по району и могут быть первыми, кто обнаружит вашу собаку.

В случае, если питомец долго не находится, отчаиваться не стоит. Бывали случаи, когда собаку находили спустя два-три года после пропажи в другом регионе. Однако, чтобы предотвратить неприятную ситуацию, желательно заранее купить адресник в виде металлического жетона, на котором будут отображены все контактные данные владельца, и повесить на шею собаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области разгорелся громкий скандал вокруг собаки. Пса не могут поделить между собой старые и новые хозяева.