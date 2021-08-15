Кошки каких пород отлично ладят с собаками

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Валентин Черников
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Знатоки перечислили кошек, способных стать лучшими друзьями другим домашним питомцам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhu Jialei, www.globallookpress.com / PICANI/S. Klewitz-Seemann, Wegner, P., Komsomolskaya Pravda, Erich Schmidt

Названы три породы кошек, которые чаще других ладят с собаками и способны стать для них лучшими друзьями. Об этом пишет портал Clutch.ua. Эти умные и лояльные породы подойдут для любителей обоих подвидов животных, желающих содержать их дома одновременно.

Бирманская кошка

Порода отличается высоким интеллектом. Ее представитель умен, проницателен. По характеру спокойный, незлопамятный, легко обучаемый. Бирманская кошка улавливает настроение других животных и легко находит с ними общий язык.

Depositphotos / lofilolo

Абиссинская кошка

Дружелюбная и компанейская порода. Эта кошка плохо переживает одиночество. Поэтому второе животное, даже собака, станет для нее прекрасным товарищем. Они легко поладят и установят мирное соседство.

Depositphotos / anobis

Норвежская лесная кошка

Считается одной из самых спокойных и умных пород. По своей натуре кошка неконфликтна и сохраняет самообладание, даже если собака к ней пристает. С лающим соседом она может легко примириться и стать ему лучшим другом.

Depositphotos / astrid208

Ранее 5-tv.ru рассказывал том, что существует пять пород кошек-талисманов, притягивающих удачу и счастье в дом. Эти домашние питомцы издревле считаются проводниками духов из потустороннего мира и способны накапливать энергию.

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