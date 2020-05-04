Надежде Бабкиной прописали антидепрессанты после лечения от COVID-19

Народная артистка РСФСР уже выписалась из больницы и самостоятельно рассказала о своем самочувствии.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Надежде Бабкиной потребовались антидепрессанты после интенсивного курса лечения от COVID-19, пишет Starhit.

В беседе со СМИ представитель больницы, где артистку спасли от осложнений после коронавирусной инфекции, заявил: последний месяц стал тяжелым для певицы не только в физическом, но и в эмоциональном плане.

«При выписке врач прописал Бабкиной целый коктейль из лекарств. Есть там, в том числе, и антидепрессанты, и успокоительное. Реабилитация займет еще минимум месяц», — пояснил сотрудник медучреждения.

А также добавил: сегодня народная артистка РСФСР продолжает лечиться, но уже в домашних условиях. По словам собеседника СМИ, Бабкина долгое время настаивала на выписке, но врачи дожидались положительной динамики: как только анализы стали хорошими — пациентку тут же отпустили.

На радостях Надежда даже записала видеообращение, в котором сердечно поблагодарила родственников, друзей и поклонников за добрые слова, молитвы и поддержку во время болезни.

«Дорогие мои, я так рада, что могу с вами пообщаться и сказать самые искренние слова благодарности. Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить. Но кто его знает, где эта зараза находится?! <…> Мои хорошие, давайте беречь друг друга!» — заявила Надежда.

Instagramm ngbabkinaa

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько Надежда Бабкина заплатила за чудесное исцеление от COVID-19.

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