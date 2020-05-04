Сергея Жигунова могут признать банкротом из-за долга в 15 миллионов рублей

Российский актер Сергей Жигунов находится на грани банкротства. Как сообщает KP.RU, звезда отечественного кинематографа не полностью погасил долг перед банком в 38 миллионов рублей. Осталось выплатить 15 миллионов. И если кредиторы устанут ждать и идти на уступки, Жигунов может лишиться всего своего имущества. Что грозит артисту, рассказал Александр Никитин — адвокат, руководитель банкротной практики коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры».

По словам юриста, минимальная сумма для признания должника банкротом — 500 тысяч рублей, поэтому в случае актера финансовая организация может назначить эту процедуру. Если это произойдет, как пояснил специалист, возможны два варианта развития событий.

«Первый — относительно хороший вариант для должника — процедура реструктуризации долгов. В случае с Жигуновым я бы не исключал его: по информации в базах судов, в 2016 году Сергея Жигунова уже пытались признать банкротом — Сергей Обидин подавал заявление в Арбитражный суд. Но стороны смогли прийти к компромиссу, заключили мировое соглашение, в итоге Жигунов банкротом не стал», — вспомнил Никитин.

Он отметил, что в период реструктуризации долгов назначается финансовый управляющий, который управляет всем имуществом должника. Последнему с согласия управляющего назначается лишь сумма до 50 тысяч рублей.

«Но второй вариант, когда должник признается банкротом и наступает реализация его имущества, еще неприятнее. В этом случае финансовый управляющий — третье лицо, которое назначается судом по заявлению банка, — должен найти все имущество должника», — пояснил юрист.

В распоряжение должника в этом случае поступают небольшие деньги, исчисляемые прожиточными минимумами, а все имущество отбирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жигунов пытается решить проблемы со своей утерянной за долги недвижимостью на престижной Мосфильмовской улице в столице.